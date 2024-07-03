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Водопроводная авария превратила Юнусабад в маленькую Венецию. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Юнусабадском районе ночью произошло серьезное затопление, охватившее дворы, дороги и тротуары в нескольких кварталах. Уровень воды поднялся до 30 сантиметров, что значительно затруднило передвижение и вызвало беспокойство среди местных жителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению «Тошкент шахар сув таъминот», на пересечении улиц Мойкурган и Каракамыш произошла авария в водопроводной сети диаметром 1,2 метра. По предварительным данным, от этого пострадали следующие территории:

махалли «Тикланиш», «Астрабад», «Туркестан», «Собирабад», а также Академия прокуратуры, пивоваренный завод и завод «Зенит».

Аварийные бригады активно работают над устранением неисправности, потопы ликвидированы, транспортное движение восстановлено.

На время ремонта водоснабжение в пострадавших районах будет временно прекращено. Воду сюда будут доставлять с помощью специальных транспортных средств.