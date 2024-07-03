Водопроводная авария превратила Юнусабад в маленькую Венецию. Видео

По сообщению «Тошкент шахар сув таъминот», на пересечении улиц Мойкурган и Каракамыш произошла авария в водопроводной сети диаметром 1,2 метра. По предварительным данным, от этого пострадали следующие территории:
махалли «Тикланиш», «Астрабад», «Туркестан», «Собирабад», а также Академия прокуратуры, пивоваренный завод и завод «Зенит».
Аварийные бригады активно работают над устранением неисправности, потопы ликвидированы, транспортное движение восстановлено.
На время ремонта водоснабжение в пострадавших районах будет временно прекращено. Воду сюда будут доставлять с помощью специальных транспортных средств.