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В Красноярске завели дело о падении строителей поликлиники в шахту лифта

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после ЧП, которое произошло накануне на одной из стройплощадок Красноярска, где двое молодых рабочих сорвались с высоты седьмого этажа в шахту лифта.

Источник: Российская газета

Как полагают правоохранители, речь может идти о нарушении правил безопасности во время строительных работ, уточнили в краевом управлении СК России.

Известно, что несчастный случай произошел 2 июля на улице Судостроительной — там возводят многоэтажное здание поликлиники. Двое специалистов по монолитным работам упали с высоты, когда перевернулась металлическая конструкция, на которой они стояли.

Пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации. Это официально трудоустроенные граждане одного из государств Средней Азии. Одному из них 19 лет, второй на два года старше.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли технические документы строительной организации.

несчастный случай