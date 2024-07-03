В Красноярске завели дело о падении строителей поликлиники в шахту лифта

Как полагают правоохранители, речь может идти о нарушении правил безопасности во время строительных работ, уточнили в краевом управлении СК России.
Известно, что несчастный случай произошел 2 июля на улице Судостроительной — там возводят многоэтажное здание поликлиники. Двое специалистов по монолитным работам упали с высоты, когда перевернулась металлическая конструкция, на которой они стояли.
Пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации. Это официально трудоустроенные граждане одного из государств Средней Азии. Одному из них 19 лет, второй на два года старше.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли технические документы строительной организации.