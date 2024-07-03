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Из Ангарска в ИТК поедет бизнес-вумен за мошенничество с землей

Суд Ангарска вынес обвинительный приговор экс-директору «Компания Тандем», обвинявшейся в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере в районе Старицы в городе нефтехимиков, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина с 2011 по 2017 годы вместе с компаньоном (пока неустановленным) получила в собственность несколько земельных участков общей площадью 7,2 гектара. Причем получила она землю, ранее принадлежавшую муниципалитету, безвозмездно (то есть даром). Правда, были в этой сделке несколько условий:

«По договору развития застроенной территории, который подсудимая подписала, являясь генеральным директором юридического лица, с администрацией Ангарского городского округа, на территории вместо старых застроек должны были быть возведены многоэтажные дома, объекты социального и коммунально-бытового назначения, в том числе детский сад, поликлиника, физкультурно-оздоровительного центра с рестораном и кафе».

Прошло 10 лет. Но ничего вышеперечисленного в Старице построено не было. Более того, все земельные участки новая хозяйка «передала в собственность третьих лиц».

Ущерб бюджету оценен в более чем 121 миллион рублей.

Следующие четыре года жизни предприимчивая дама проведет в ИТК общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.