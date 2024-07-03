Из Ангарска в ИТК поедет бизнес-вумен за мошенничество с землей

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина с 2011 по 2017 годы вместе с компаньоном (пока неустановленным) получила в собственность несколько земельных участков общей площадью 7,2 гектара. Причем получила она землю, ранее принадлежавшую муниципалитету, безвозмездно (то есть даром). Правда, были в этой сделке несколько условий: