Из Ангарска в ИТК поедет бизнес-вумен за мошенничество с землей

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина с 2011 по 2017 годы вместе с компаньоном (пока неустановленным) получила в собственность несколько земельных участков общей площадью 7,2 гектара. Причем получила она землю, ранее принадлежавшую муниципалитету, безвозмездно (то есть даром). Правда, были в этой сделке несколько условий:
«По договору развития застроенной территории, который подсудимая подписала, являясь генеральным директором юридического лица, с администрацией Ангарского городского округа, на территории вместо старых застроек должны были быть возведены многоэтажные дома, объекты социального и коммунально-бытового назначения, в том числе детский сад, поликлиника, физкультурно-оздоровительного центра с рестораном и кафе».
Прошло 10 лет. Но ничего вышеперечисленного в Старице построено не было. Более того, все земельные участки новая хозяйка «передала в собственность третьих лиц».
Ущерб бюджету оценен в более чем 121 миллион рублей.
Следующие четыре года жизни предприимчивая дама проведет в ИТК общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.