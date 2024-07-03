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Убил и спрятал тело под досками пола: в Новосибирске будут судить 33-летнего мужчину

В Новосибирске завершено расследование дела в отношении 33-летнего жителя Маслянинского района.

Источник: AP 2023

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый употреблял алкоголь с односельчанином, когда между ними возник конфликт по незначительному поводу. В результате ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары, что привело к его смерти. Тело погибшего было обнаружено спрятанным под досками пола в дровянике.

Обвиняемый признал свою вину, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что обвинённый в нападении на приставов из-за дочки новосибирец выиграл дело.