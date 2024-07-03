Убил и спрятал тело под досками пола: в Новосибирске будут судить 33-летнего мужчину

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.
По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый употреблял алкоголь с односельчанином, когда между ними возник конфликт по незначительному поводу. В результате ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары, что привело к его смерти. Тело погибшего было обнаружено спрятанным под досками пола в дровянике.
Обвиняемый признал свою вину, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что обвинённый в нападении на приставов из-за дочки новосибирец выиграл дело.