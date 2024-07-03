ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

«Винатье* Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.