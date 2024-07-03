ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

«Винатье* Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа. Ему вменяется ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». В суде он признал вину.
Как сообщал СК, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ.
Сейчас СК и ФСБ сообщают, что Винатье* в ходе допроса признал вину в полном объеме.
«По уголовному делу допрошено 7 свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза», — добавили в СК.
ФСБ напоминает, что Винатье* — сотрудник «Центра гуманитарного диалога». Данная организация зарегистрирована в 1999 году в Швейцарии, штаб-квартира располагается в Женеве. Официального представительства в РФ не имеет.
Центр специализируется в области предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов посредствам частной дипломатии. Одновременно занимается сбором сведений о положении дел в политической, военной, социально-экономической областях, а также другой чувствительной информации фокусных стран. В организации работают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб. Результаты закрытых конференций и круглых столов докладываются в соответствующие заинтересованные официальные организации западных стран, отмечает ФСБ.
Винатье* работал в «Центре гуманитарного диалога» на «российском направлении», добавили в российской спецслужбе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России