Поиски шести пропавших рыбаков продолжаются в Хабаровском крае

На реках Нанайского района из-за дождевого паводка произошел резкий подъем уровней воды. В связи с этим ГУ МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует жителям воздержаться от выхода на водные объекты и посещения природной среды для обеспечения собственной безопасности.