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Поиски шести пропавших рыбаков продолжаются в Хабаровском крае

Местонахождение людей неизвестно с 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается поисковая операция, разыскиваются шестеро рыбаков, которые пропали без вести в районе села Арсеньево. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С 23 июня местонахождение рыбаков остается неизвестным. Вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями и сотрудниками полиции вылетел на поиски.

На реках Нанайского района из-за дождевого паводка произошел резкий подъем уровней воды. В связи с этим ГУ МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует жителям воздержаться от выхода на водные объекты и посещения природной среды для обеспечения собственной безопасности.