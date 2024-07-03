Поиски шести пропавших рыбаков продолжаются в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается поисковая операция, разыскиваются шестеро рыбаков, которые пропали без вести в районе села Арсеньево. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 23 июня местонахождение рыбаков остается неизвестным. Вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями и сотрудниками полиции вылетел на поиски.
На реках Нанайского района из-за дождевого паводка произошел резкий подъем уровней воды. В связи с этим ГУ МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует жителям воздержаться от выхода на водные объекты и посещения природной среды для обеспечения собственной безопасности.