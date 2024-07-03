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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна».

Источник: AP 2023

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.