В Уфе мужчина приказал разнорабочему убить бездомного и сбросить труп в воду

В Уфе вынесли приговор 61-летнему мужчине, которого обвиняли в подстрекательстве и пособничестве к убийству. Как сообщает пресс-служба Калининского райсуда, уфимца приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
Установлено, что в мае 2014 года мужчина сильно поругался с бездомным, которого отказался брать на работу из-за якобы украденных инструментов. В ходе ссоры уфимец приказал другому нанятому рабочему избить оппонента. В результате, мужчина потерял сознание и его вывезли к реке Уфимке. Уже на берегу бездомный пришел в себя, тогда 61-летний мужчина сказал добить несчастного и сбросить его тело в воду.
— Разнорабочий согласился на предложение подсудимого пойти на убийство и несколько раз ударил жертву палкой по голове, а его тело сбросил в реку, — говорится в материалах дела.
Свою вину мужчина не признал.
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