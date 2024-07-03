В Уфе мужчина приказал разнорабочему убить бездомного и сбросить труп в воду

Установлено, что в мае 2014 года мужчина сильно поругался с бездомным, которого отказался брать на работу из-за якобы украденных инструментов. В ходе ссоры уфимец приказал другому нанятому рабочему избить оппонента. В результате, мужчина потерял сознание и его вывезли к реке Уфимке. Уже на берегу бездомный пришел в себя, тогда 61-летний мужчина сказал добить несчастного и сбросить его тело в воду.