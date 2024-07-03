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Курильщику, из-за которого в Ветлуге сгорел дом, назначили год исправительных работ

Он оставил в пепельнице непотушенный окурок.

Виновнику пожара в Ветлуге назначили год исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошёл в феврале текущего года. Мужчина покурил в пристройке квартиры двухквартирного дома и оставил в пепельнице непотушенный окурок, вследствие чего начался пожар.

Запах дыма почувствовали дети и сообщили об этом взрослым. Родители пытались сами потушить огонь, но им это не удалось. В результате виновник пожара вытащил детей через окно и успел вынести газовый баллон. В пожаре никто не пострадал, но было уничтожено имущество и крыша над двумя квартирами на площади 96 квадратных метров. Общий материальный ущерб составил 811350 рублей.