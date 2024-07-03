Курильщику, из-за которого в Ветлуге сгорел дом, назначили год исправительных работ

Запах дыма почувствовали дети и сообщили об этом взрослым. Родители пытались сами потушить огонь, но им это не удалось. В результате виновник пожара вытащил детей через окно и успел вынести газовый баллон. В пожаре никто не пострадал, но было уничтожено имущество и крыша над двумя квартирами на площади 96 квадратных метров. Общий материальный ущерб составил 811350 рублей.