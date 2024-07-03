Пожилые мужчина и женщина погибли при пожаре в Батайске

В Батайске при пожаре в частном доме погибли 81-летний мужчина и 77-летняя женщина. Трагедия произошла в ночь на 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов на Ленинградскую, 200 поступил около 2:48. Тушение до 3:26 вели 19 человек, использовалось 6 единиц техники. Всего выгорело 15 кв. метров.
— Предположительно, пламя разгорелось из-за неосторожности при курении. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты, — прокомментировали в МЧС.
Жителям Дона напоминают: курить нужно только рядом с пепельницей, сигареты следует хорошо тушить. Также всем советуют установить пожарный извещатель, который может вовремя оповестить о дыме.
Добавим, ранее в слободе Кашары 85-летний мужчина получил ожоги, пытаясь потушить летнюю кухню.