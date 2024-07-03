В Ростове горел частный дом на улице Циолковского

Площадь пожара составила 225 квадратных метров. На месте работали все городские службы. Было задействовано пять пожарных автоцистерн, расчет спасателей и две водовозки. По поручению главы администрации на место выехал замглавы администрации по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин.