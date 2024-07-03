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В Ростове горел частный дом на улице Циолковского

Площадь пожара составила 225 квадратных метров.

Источник: телеграм-канал Алексея Логвиненко

Накануне в Железнодорожном районе Ростова произошел крупный пожар. Горел частный дом на улице Циолковского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Площадь пожара составила 225 квадратных метров. На месте работали все городские службы. Было задействовано пять пожарных автоцистерн, расчет спасателей и две водовозки. По поручению главы администрации на место выехал замглавы администрации по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин.

— В 23:46 пожар был полностью потушен, — написал Алексей Логвиненко.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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