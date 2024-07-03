Житель Перми утонул во время купания на реке Мулянке

Житель Перми утонул в реке Мулянке во время купания, сообщает телеграм-канал «КП-Пермь».
По данным канала, происшествие случилось 2 июля в районе Паркового. Отмечается, что очевидцы события обратились к правоохранителям.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в УМВД России по Перми. В ведомстве подтвердили, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции Дзержинского района.
«2 июля 2024 года в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение о том, что в реке якобы утонул мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали сайту perm.aif.ru в городском УМВД.
Сейчас правоохранители проводят проверку и продолжают поиск утонувшего пермяка. Отмечается, что личность мужчины была установлена. Пострадавшим является мужчина 1974 года рождения.