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Житель Перми утонул во время купания на реке Мулянке

Инцидент произошёл 2 июля.

Источник: Аргументы и факты

Житель Перми утонул в реке Мулянке во время купания, сообщает телеграм-канал «КП-Пермь».

По данным канала, происшествие случилось 2 июля в районе Паркового. Отмечается, что очевидцы события обратились к правоохранителям.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в УМВД России по Перми. В ведомстве подтвердили, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции Дзержинского района.

«2 июля 2024 года в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение о том, что в реке якобы утонул мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали сайту perm.aif.ru в городском УМВД.

Сейчас правоохранители проводят проверку и продолжают поиск утонувшего пермяка. Отмечается, что личность мужчины была установлена. Пострадавшим является мужчина 1974 года рождения.

несчастный случай