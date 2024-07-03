В Красноярске серийного похитителя велосипедов отправили под стражу

В Красноярске задержали серийного угонщика велосипедов. Об этом рассказали в краевом МВД.
Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого злоумышленника на одной из улиц в микрорайоне Покровский. Похищенный из подъезда велосипед он успел продать.
Выяснилась причастность мужчины к кражам ещё как минимум 10 велосипедов на сумму более 200 тысяч рублей.
Угонщика отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что полицейские изъяли 29 велосипедов из красноярских ломбардов.