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В Красноярске серийного похитителя велосипедов отправили под стражу

Мужчина угнал более 10 велосипедов.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске задержали серийного угонщика велосипедов. Об этом рассказали в краевом МВД.

Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого злоумышленника на одной из улиц в микрорайоне Покровский. Похищенный из подъезда велосипед он успел продать.

Выяснилась причастность мужчины к кражам ещё как минимум 10 велосипедов на сумму более 200 тысяч рублей.

Угонщика отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что полицейские изъяли 29 велосипедов из красноярских ломбардов.