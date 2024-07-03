В Пермском крае пропал грибник

Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» объявил в розыск 74-летнего Алексея Плишкина.
Во вторник, 2 июля, около 18:00 вечера он ушел из дома в лес по грибы. С тех пор его местонахождение неизвестно. В момент исчезновения находился в деревне Коммуна, Заболотовского сельского поселения, Пермский край.
Мужчине 74 года, рост 175 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, носит усы. Бы одет в черные брюки, голубую рубашку и черные сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, сообщайте по телефонам: +7 (342)241−36−40, 8−912−880−41−60, 8−958−244−12−84 или 112.