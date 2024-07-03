Озвучены причины потери памяти уроженки Владивостока в Таиланде

Добровольцы спустя время перезвонили Денису, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии Оксана. В тот момент он как раз уже прибыл в больницу. Девушки якобы услышали голос пациентки в трубке во время разговора. Она говорила на русском спокойно и явно понимала, кто ее супруг. Это совершенно не вязалось с тем, что произошло пару часов назад.