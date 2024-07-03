Озвучены причины потери памяти уроженки Владивостока в Таиланде

Уроженка Владивостока, которая несколько дней провела в госпитале Бангламунг (Таиланд, Паттайя) с потерей памяти, все вспомнила. За один день представители русской общины Таиланда смогли воссоединить ее с мужем, поняли, что же произошло с женщиной и получили тряпкой по лицу, разбираясь во всей этой истории. Подробности в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По словам источника, приближенного к ситуации, когда женщина поступила в больницу, она вела себя крайне агрессивно. Никого не хотела слушать и не могла объяснить, кто она такая. Хорошо, что у нее был с собой паспорт, по которому и удалось узнать, что ее зовут Оксана С.
Пока Денис собирался приехать и навестить супругу, мать Оксаны договорилась с представителем русской общины, чтобы кто-то из добровольцев откликнулся и помог ей связаться с дочкой. По договоренности две девушки должны были приехать в госпиталь на другой конец города, навестить пациентку, помочь ей поговорить с мамой по телефону и оценить ее внешний вид. Но на контакт идти Оксана не захотела.
«Она буквально набросилась на наших помощниц, ударила тряпкой по лицу, выгнала из палаты. Орала на них. Девушки рассказали об этом мужу пострадавшей по телефону и уехали оттуда», — объяснила представитель русской общины Таиланда Светлана.
Добровольцы спустя время перезвонили Денису, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии Оксана. В тот момент он как раз уже прибыл в больницу. Девушки якобы услышали голос пациентки в трубке во время разговора. Она говорила на русском спокойно и явно понимала, кто ее супруг. Это совершенно не вязалось с тем, что произошло пару часов назад.
Светлана считает, что вся эта ситуация была разыграна Оксаной ради привлечения внимания мужа и матери. И памяти, возможно, девушка не теряла. Это было что-то другое. Что именно — покажут анализы.
Добавим, по данным источника «КП», россиянка съела десерт с запрещенным веществом. Возможно, в расстроенных чувствах, не обратила внимания на состав и, грубо говоря, отравилась. Оксане 44 года, организм мог просто не выдержать запрещенной начинки, которая легализована в Таиланде.
Муж оплатил пребывание в госпитале — почти 50 тысяч рублей. Сегодня женщину должны выписать из больницы.