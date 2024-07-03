На юге Волгограда 7-летний самокатчик попал под колеса «Тойоты»

В ДТП в Красноармейском районе Волгограда пострадал 7-летний ребенок. Авария произошла 2 июля в вечернее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 17.20 часов мужчина за рулем «Тойота Королла» ехал на проспекте Героев Сталинграда во дворе дома № 25. В это время мальчик катался на самокате.