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На юге Волгограда 7-летний самокатчик попал под колеса «Тойоты»

В Волгограде иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП в Красноармейском районе Волгограда пострадал 7-летний ребенок. Авария произошла 2 июля в вечернее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 17.20 часов мужчина за рулем «Тойота Королла» ехал на проспекте Героев Сталинграда во дворе дома № 25. В это время мальчик катался на самокате.

— Водитель совершил наезд на 7-летнего пешехода, который двигался на самокате. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

За минувшие сутки на территории Волгоградской области произошло пять аварий с пострадавшими.