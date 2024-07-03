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ДТП с участием скорой помощи произошло в Костанае

Костанай. 3 июля. КазТАГ — Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля скорой помощи произошло в Костанае, сообщает «Алау».

«2 июля в городе Костанай на пересечении улиц Баймагамбетова-Дощанова 37-летний водитель скорой медицинской помощи, двигаясь с включенными проблесковыми маячками без звукового сигнала, не убедившись в безопасности движения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, вследствие, чего допустил столкновение с автомобилем марки Audi под управлением 21-летнего водителя и от удара допустил наезд на фонарный столб», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП водитель и фельдшер скорой помощи получили различные травмы.

«По данному факту полицией возбуждено административное производство», — говорится в сообщении.