Нижегородские полицейские задержали группу мигрантов за финансовые махинации

Они возвращались из Нижнего Новгорода с пачкой из 37 банковских карт. На допросе уроженцы Средней Азии признались, что предоставляли в банки поддельные документы, по которым им изготавливали банковские карты. В дальнейшем злоумышленники планировали передать эти карты неизвестным для того, чтобы эти платежные инструменты можно было использовать в преступных целях.