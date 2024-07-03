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Нижегородские полицейские задержали группу мигрантов за финансовые махинации

Задержали четверых аферистов в июне 2024 года в Ярославле.

Источник: РИА "Новости"

Они возвращались из Нижнего Новгорода с пачкой из 37 банковских карт. На допросе уроженцы Средней Азии признались, что предоставляли в банки поддельные документы, по которым им изготавливали банковские карты. В дальнейшем злоумышленники планировали передать эти карты неизвестным для того, чтобы эти платежные инструменты можно было использовать в преступных целях.

Также установлено, что все задержанные находились в России незаконно. Поэтому к уголовному делу им добавили статью за административное правонарушение. Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности мигрантов. Идет поиск людей, которые помогали им готовить фиктивные документы.