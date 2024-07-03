В Находке врачи сутки боролись за жизнь подростков после ДТП на мопедах

В Находке врачи местной больницы спасли двух подростков, пострадавших в серьезном ДТП на мопедах. После тяжелой ночи в реанимации состояние 14 и 15-летних детей стабилизировано, но их ждет длительное восстановление, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.

Один из юношей получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы в лицевой области, второй — ушиб гортани, угрожающий переводом на искусственную вентиляцию, и сложный перелом предплечья. Оба подростка уже переведены из отделения реанимации в травматологию.

Напомним, в Приморском крае в поселке Краснореченский произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. 11-летний мальчик взял двухколесное транспортное средство отца с разрешения матери и перевернулся. Кроме того, в поселке Дунай недавно также произошло ДТП с участием двух подростков. В результате аварии на улице Морской, 15 несовершеннолетние водители получили серьезные травмы. По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла, не позаботившийся о том, чтобы безопасно выехать на дорогу, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Spacio. В момент аварии на пассажирском сиденье мотоцикла сидела 14-летняя девочка.