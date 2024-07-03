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В Находке врачи сутки боролись за жизнь подростков после ДТП на мопедах

Оба мальчика уже переведены из отделения реанимации в травматологию.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке врачи местной больницы спасли двух подростков, пострадавших в серьезном ДТП на мопедах. После тяжелой ночи в реанимации состояние 14 и 15-летних детей стабилизировано, но их ждет длительное восстановление, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.

Один из юношей получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы в лицевой области, второй — ушиб гортани, угрожающий переводом на искусственную вентиляцию, и сложный перелом предплечья. Оба подростка уже переведены из отделения реанимации в травматологию.

«Решается вопрос о дальнейшей тактике лечения. Уже ясно, что оно будет длительным», — отметил заведующий стационаром Находкинской городской больницы Денис Семанив.

Врач подчеркнул, что летом количество подобных инцидентов возрастает и призвал взрослых не упускать детей из вида.

«Сейчас в отделении травматологии проходит лечение семь несовершеннолетних разного возраста», — добавил Денис Семанив.

Напомним, в Приморском крае в поселке Краснореченский произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. 11-летний мальчик взял двухколесное транспортное средство отца с разрешения матери и перевернулся. Кроме того, в поселке Дунай недавно также произошло ДТП с участием двух подростков. В результате аварии на улице Морской, 15 несовершеннолетние водители получили серьезные травмы. По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла, не позаботившийся о том, чтобы безопасно выехать на дорогу, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Spacio. В момент аварии на пассажирском сиденье мотоцикла сидела 14-летняя девочка.

В ГАИ подчеркивают, что в регионе продолжает расти количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. Родителям напоминают: прежде чем управлять транспортным средством, человек должен пройти обучение в автошколе, сдать экзамен в Госавтоинспекции и получить водительское удостоверение соответствующей категории. Для мопеда — с 16 лет, для мотоцикла или автомобиля — с 18 лет.