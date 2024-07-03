В Находке врачи сутки боролись за жизнь подростков после ДТП на мопедах

В Находке врачи местной больницы спасли двух подростков, пострадавших в серьезном ДТП на мопедах. После тяжелой ночи в реанимации состояние 14 и 15-летних детей стабилизировано, но их ждет длительное восстановление, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.
Один из юношей получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы в лицевой области, второй — ушиб гортани, угрожающий переводом на искусственную вентиляцию, и сложный перелом предплечья. Оба подростка уже переведены из отделения реанимации в травматологию.
«Решается вопрос о дальнейшей тактике лечения. Уже ясно, что оно будет длительным», — отметил заведующий стационаром Находкинской городской больницы Денис Семанив.
Врач подчеркнул, что летом количество подобных инцидентов возрастает и призвал взрослых не упускать детей из вида.
«Сейчас в отделении травматологии проходит лечение семь несовершеннолетних разного возраста», — добавил Денис Семанив.
В ГАИ подчеркивают, что в регионе продолжает расти количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. Родителям напоминают: прежде чем управлять транспортным средством, человек должен пройти обучение в автошколе, сдать экзамен в Госавтоинспекции и получить водительское удостоверение соответствующей категории. Для мопеда — с 16 лет, для мотоцикла или автомобиля — с 18 лет.