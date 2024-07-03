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В Башкирии завершились поиски пропавшего 13-летнего подростка

В Белорецком районе успешно завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, сегодня ночью в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что пропал 13-летний мальчик, который ушел в лес за ягодами.

Источник: Башинформ

«К поискам подростка подключились сотрудники правоохранительных органов, а также спасатели госкомитета РБ по ЧС. К счастью, ребенок сегодня был найден сотрудниками полиции в заброшенном доме», — проинформировали в ведомстве.