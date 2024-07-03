Туристы из Беларуси пострадали в ДТП в микроавтобусом в Турции

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья, об этом сообщило агентство IHA.
Отмечается, что в микроавтобусе находились белорусские и российские туристы. Они направлялись после отдыха из отелей Аланьи в аэропорт Антальи.
В ходе следования микроавтобус врезался в столб на трассе в районе Манавгата. Многие туристы получили травмы, в том числе водитель.
Раненые были направлены в медучреждения. Как стало известно позже, водитель скончался в больнице.
Местная полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.
Ранее в Турции в овраг упал автобус со школьниками. Причиной ДТП стала потеря водителем контроля. В результате инцидента ранения получили 25 человек.