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Туристы из Беларуси пострадали в ДТП в микроавтобусом в Турции

Туристы направлялись в аэропорт после завершения отдыха, по дороге автобус врезался в бетонный столб.

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья, об этом сообщило агентство IHA.

Отмечается, что в микроавтобусе находились белорусские и российские туристы. Они направлялись после отдыха из отелей Аланьи в аэропорт Антальи.

В ходе следования микроавтобус врезался в столб на трассе в районе Манавгата. Многие туристы получили травмы, в том числе водитель.

Раненые были направлены в медучреждения. Как стало известно позже, водитель скончался в больнице.

Местная полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.

Ранее в Турции в овраг упал автобус со школьниками. Причиной ДТП стала потеря водителем контроля. В результате инцидента ранения получили 25 человек.