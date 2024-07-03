Мать погибших при пожаре детей из Челябинской области признали невменяемой

Напомним, трагедия случилась в посёлке Мирный. Вечером 24 ноября женщина уложила детей спать и ушла выпивать к соседу. Дверь в квартиру заперла на ключ. Пока мамы не было, трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка нашли оставленные на видном месте спички и подожгли диван. Оба ребёнка умерли от отравления угарным газом. В отношении их матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.