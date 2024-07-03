Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать погибших при пожаре детей из Челябинской области признали невменяемой

Её дело рассмотрит Сосновский райсуд.

Экспертиза признала невменяемой мать двух детей, погибших при пожаре в Сосновском районе в ноябре 2023 года. Дело передано в суд для принятия решения о направлении женщины на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как пояснили в ведомстве, 38-летняя жительница Сосновского района страдает хроническим психическим расстройством, поэтому не могла осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими.

Напомним, трагедия случилась в посёлке Мирный. Вечером 24 ноября женщина уложила детей спать и ушла выпивать к соседу. Дверь в квартиру заперла на ключ. Пока мамы не было, трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка нашли оставленные на видном месте спички и подожгли диван. Оба ребёнка умерли от отравления угарным газом. В отношении их матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, всего у женщины было четверо детей, за несколько лет до трагедии её лишили родительских прав на двух старших.

Мать-одиночка с оставшимися детьми состояли на учете как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказывала, что женщина не хотела выходить на работу и отказывалась водить малышей в детский сад.

пожары