Мать погибших при пожаре детей из Челябинской области признали невменяемой

Экспертиза признала невменяемой мать двух детей, погибших при пожаре в Сосновском районе в ноябре 2023 года. Дело передано в суд для принятия решения о направлении женщины на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Как пояснили в ведомстве, 38-летняя жительница Сосновского района страдает хроническим психическим расстройством, поэтому не могла осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими.
Напомним, трагедия случилась в посёлке Мирный. Вечером 24 ноября женщина уложила детей спать и ушла выпивать к соседу. Дверь в квартиру заперла на ключ. Пока мамы не было, трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка нашли оставленные на видном месте спички и подожгли диван. Оба ребёнка умерли от отравления угарным газом. В отношении их матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, всего у женщины было четверо детей, за несколько лет до трагедии её лишили родительских прав на двух старших.
Мать-одиночка с оставшимися детьми состояли на учете как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказывала, что женщина не хотела выходить на работу и отказывалась водить малышей в детский сад.