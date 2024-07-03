В Башкирии 12 человек обвиняются в террористических актах и диверсиях.

СУ СК России по Башкортостану завершено расследование уголовного дела в отношении 12 мужчин в возрасте от 17 до 21 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и исполнении диверсии, а также покушении на ее совершение, приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконных изготовлении и сбыте взрывчатых веществ, а также покушении на сбыт наркотических средств.