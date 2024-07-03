В Башкирии 12 человек обвиняются в террористических актах и диверсиях.

СУ СК России по Башкортостану завершено расследование уголовного дела в отношении 12 мужчин в возрасте от 17 до 21 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и исполнении диверсии, а также покушении на ее совершение, приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконных изготовлении и сбыте взрывчатых веществ, а также покушении на сбыт наркотических средств.
По данным пресс-службы ведомства, один из обвиняемых, будучи жителем Ленинградской области, вступил в сговор с неустановленным лицом в интернете, согласился на предложение за денежное вознаграждение подыскать лиц, готовых совершить на территории России серию поджогов и взрывов, направленных на разрушение трансформаторов ОАО «РЖД».
Затем с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый подыскал семерых жителей Башкортостана и двоих жителей Краснодарского края, организовал совершение ими поджогов 7 трансформаторов ОАО «РЖД» на территории республики, а также еще двух в Краснодарском крае. Злоумышленникам удалось повредить пять объектов в республике и один в Краснодарском крае.
Кроме того, двое несовершеннолетних с сентября по ноябрь 2022 года изготовили самодельное взрывчатое вещество для совершения взрыва военного комиссариата в городе Октябрьском.