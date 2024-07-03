Суд временно заключил под стражу владельца автостоянки во Владивостоке за взятки

Отмечается, что 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в том, что с января 2022 по май 2023 года через посредников он передал взятки на сумму более 320 тысяч рублей четырем сотрудникам полка ДПС УГИБДД УМВД России по Владивостоку. Денежные средства были предназначены за направление задержанных транспортных средств на стоянку, возглавляемую обвиняемым.