Суд временно заключил под стражу владельца автостоянки во Владивостоке за взятки

Во Владивостоке избрали меру пресечения для управляющего стоянкой транспортных средств, обвиняемого в даче взятки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Отмечается, что 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в том, что с января 2022 по май 2023 года через посредников он передал взятки на сумму более 320 тысяч рублей четырем сотрудникам полка ДПС УГИБДД УМВД России по Владивостоку. Денежные средства были предназначены за направление задержанных транспортных средств на стоянку, возглавляемую обвиняемым.
«С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца», — сообщили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело в отношении взяткополучателей находится в отдельном производстве. Прокуратура края следит за ходом и результатами расследования обоих уголовных дел.
Напомним, в Приморье исполняющий обязанности прокурора края Дмитрий Попов одобрил обвинительное заключение против экс-руководителя отделения судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ «ПК БЮРО СМЭ», а также ее дочери. Обвиняемые причастны к пяти уголовным делам за взяточничество и мошенничество в особо крупном размере.