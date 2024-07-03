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Житель Джизака случайно насмерть задавил своего приятеля. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джизакской области мужчина на автомобиле по неосторожности задавил своего спящего знакомого, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным пресс-службы областного УВД, инцидент произошел 7 января текущего года в махалле «Пешагор» в Зааминском районе. Приятели отдыхали на природе и распивали алкоголь. Позже один из мужчин сел за руль и во время разговора по телефону задним ходом случайно наехал на спящего позади машины товарища. Испугавшись, водитель не оказал другу первую помощь и оставил его умирать с травмой головы.

На суде водитель извинился и признал, что его невнимательность привела к гибели человека. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.