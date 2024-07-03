Женщина погибла во время грозы в ВКО

Во вторник, 2 июля, на регион обрушилась непогода. Сильная гроза, по словам местных жителей, пришлась на Глубоковский район: Тарханку, Бобровку, Черемшанку и другие населенные пункты. В Черемшанке 2 июля произошла трагедия. В социальных сетях появилась информация, что от разряда молнии погибла женщина, которая ехала верхом на лошади. Рядом шла еще одна лошадь. Животные тоже погибли.
В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что спасатели туда не выезжали. В ведомстве получили информацию от полицейских, поэтому за комментарием рекомендовали обращаться в ДП. В пресс-службе ДП ВКО прокомментировали трагедию.
«Несчастный случай, женщина погибла, назначена экспертиза», — сообщили в ведомстве.
Ранее в строящийся дом в селе Миялы Атырауской области попала молния. В здании вспыхнул пожар, от которого погиб 35-летний гражданин Узбекистана. Выяснилось, что иностранец въехал в Казахстан в мае этого года и был временно зарегистрирован в доме сельчанина.
Отметим, что при грозе, по информации на сайте ДЧС Алматинской области, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам. Закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов;
- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля. Не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах. Не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;
- велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;
- если вы на улице, то в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.