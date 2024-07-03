Женщина погибла во время грозы в ВКО

Во вторник, 2 июля, на регион обрушилась непогода. Сильная гроза, по словам местных жителей, пришлась на Глубоковский район: Тарханку, Бобровку, Черемшанку и другие населенные пункты. В Черемшанке 2 июля произошла трагедия. В социальных сетях появилась информация, что от разряда молнии погибла женщина, которая ехала верхом на лошади. Рядом шла еще одна лошадь. Животные тоже погибли.