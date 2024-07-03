На Кубани дроны ВСУ повредили жилое помещение

В Новороссийске произошла попытка атаки с использованием надводных дронов, которую предприняли вооруженные силы Украины. В результате инцидента были зафиксированы незначительные повреждения в жилом и коммерческом помещениях, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) градоначальника Андрея Кравченко.
В результате недавней попытки атаки на Новороссийск, обнаружили минимальные повреждения в жилом и коммерческом помещениях. Пострадавших нет.
Мэр города, Андрей Кравченко, сообщил о ситуации и призвал граждан сообщать о любых повреждениях через службу 112. Проверку Цемесской бухты завершили, а все ограничения для жителей отменили.
Позже в Новороссийске зафиксировали попытку атаки с использованием беспилотных катеров. Согласно заявлению Минобороны, два надводных дрона, направлявшиеся к городу уничтожили в Черном море.