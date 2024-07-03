В Воронеже Mercedes сбил на тротуаре 2 человек: появились подробности ДТП

Вчера вечером, 2 июля, в Воронеже на пересечении улиц Никитинской и Средне-Московской автомобиль Mercedes-Benz вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. ДТП привлекло внимание горожан, в социальных сетях появилось множество кадров с места происшествия. Утром в среду, 3 июля, ГУ МВД по Воронежской области опубликовало официальную информацию по этому дорожно-транспортному происшествию.