В Воронеже Mercedes сбил на тротуаре 2 человек: появились подробности ДТП

Вчера вечером, 2 июля, в Воронеже на пересечении улиц Никитинской и Средне-Московской автомобиль Mercedes-Benz вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. ДТП привлекло внимание горожан, в социальных сетях появилось множество кадров с места происшествия. Утром в среду, 3 июля, ГУ МВД по Воронежской области опубликовало официальную информацию по этому дорожно-транспортному происшествию.
ДТП возле здания Воронежской специальной музыкальной школы (ул. Никитинская, 26) случилось около 19:30. Согласно предварительным данным, 43-летний местный житель, управлявший автомобилем Mercedes-Benz S350 d, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал с дороги и сбил 44-летнего и 45-летнего пешеходов. С травмами разной степени тяжести пострадавших доставили в больницу.
— По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в ведомстве.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о ДТП в Рамонском районе, где на 4 км автодороги А-134 автомобиль BMW X5 спровоцировал аварию, в которой пострадали четыре человека, включая 3-летнего ребенка. Виновник дорожно-транспортного происшествия сбежал, оставив 19-летнюю пассажирку.