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В Приангарье недовольный ремонтом пенсионер расстрелял автослесарей из обреза

Силовики задержали 77-летнего жителя Тайшета (Иркутская область) по подозрению в убийстве и покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Российская газета

По версии правоохранителей, пенсионера, которому несколько дней назад отремонтировали автомобиль, не устроило качество работы, и мужчина решил проучить двух автомехаников. В минувший понедельник он вооружился обрезом охотничьего ружья, приехал к оппонентам и выстрелил в них, рассказали в региональном главке СК.

Обоих пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице 32-летний автослесарь умер. Раны его старшего — 68-летнего — напарника оказались не опасными для жизни.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Следователи предъявили предполагаемому убийце обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения — судя по ходатайству сотрудников СК, пенсионера заключат под стражу.

В полиции добавили, что мужчина тайно хранил ствол около 40 лет; в итоге незарегистрированное ружье выстрелило.