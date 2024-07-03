В Приангарье недовольный ремонтом пенсионер расстрелял автослесарей из обреза

По версии правоохранителей, пенсионера, которому несколько дней назад отремонтировали автомобиль, не устроило качество работы, и мужчина решил проучить двух автомехаников. В минувший понедельник он вооружился обрезом охотничьего ружья, приехал к оппонентам и выстрелил в них, рассказали в региональном главке СК.
Обоих пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице 32-летний автослесарь умер. Раны его старшего — 68-летнего — напарника оказались не опасными для жизни.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Следователи предъявили предполагаемому убийце обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения — судя по ходатайству сотрудников СК, пенсионера заключат под стражу.
В полиции добавили, что мужчина тайно хранил ствол около 40 лет; в итоге незарегистрированное ружье выстрелило.