В Приангарье недовольный ремонтом пенсионер расстрелял автослесарей из обреза

По версии правоохранителей, пенсионера, которому несколько дней назад отремонтировали автомобиль, не устроило качество работы, и мужчина решил проучить двух автомехаников. В минувший понедельник он вооружился обрезом охотничьего ружья, приехал к оппонентам и выстрелил в них, рассказали в региональном главке СК.