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Братьям Ащеуловым запросили по 18 лет лишения свободы каждому

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон просит 2-й Западный окружной военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые признались в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии, по 18 лет лишения свободы каждому. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходит процесс по делу троих обвиняемых по видео-связи.

Источник: РИА "Новости"

«По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима», — заявил прокурор. Каждому из них перед придется 3 года провести в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима.

Адвокаты братьев Иоанна, Тимофея и Алексея Ащеуловых попросили суд о снисхождении, назначении более мягкого наказания, так как все совершенные ими преступления не окончены, пресечены на стадии покушения, просили учесть их молодой возраст и то, что они из многодетной семьи.

По данным гособвинителя, 5 февраля 2023 года братья Ащеуловы «приняли согласованное решение о вступлении в легион “Свобода России”». По его словам, вина подсудимых подтверждается совокупностью доказательств. Например, переписка между братьями, обнаруженная правоохранителями в телефоне Иоанна Ащеулова.

Для реализации своего плана подсудимые отправились в Курскую область к границе, чтобы затем перебраться на украинскую территорию. Там они были задержаны сотрудниками погранслужбы ФСБ. Каждому из них в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275), попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).