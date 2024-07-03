Братьям Ащеуловым запросили по 18 лет лишения свободы каждому

Для реализации своего плана подсудимые отправились в Курскую область к границе, чтобы затем перебраться на украинскую территорию. Там они были задержаны сотрудниками погранслужбы ФСБ. Каждому из них в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275), попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).