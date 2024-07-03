ОПГ бутлегеров с двумя тоннами спирта накрыли в Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские пресекли деятельность ОПГ бутлегеров. В кустарных условиях они смешивали воду и спирт, добавляли красители и ароматизаторы. Покупателям в торговых точках это продавали как слабоалкогольные коктейли, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При обысках изъяли почти две тонны спирта.
— В ходе обысков на территории цеха изъято почти две тонны этилового спирта, 472 кеги емкостью 30 литров каждая со спиртосодержащими коктейлями, а также оборудование и ингредиенты, — рассказала Ирина Волк.
У бутлегеров во время обысков изъяли черновые записи и электронные носители информации. Все это будут изучать следователи, чтобы раскрыть схему работы группировки. На троих мужчин завели уголовное дело.