«Село Новоандреевка подверглось удару РСЗО, а добивали артиллерийскими ударами и дронами. Били в находящиеся на западной окраине села ангары, которые ВСУ используют для хранения тяжелой техники и укрытия артиллерийских систем. Сообщается об удачном поражении врага», — заявил Лебедев.
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Силы РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят тяжелую технику и артиллерийские системы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.