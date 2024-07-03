Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию

«Село Новоандреевка подверглось удару РСЗО, а добивали артиллерийскими ударами и дронами. Били в находящиеся на западной окраине села ангары, которые ВСУ используют для хранения тяжелой техники и укрытия артиллерийских систем. Сообщается об удачном поражении врага», — заявил Лебедев.