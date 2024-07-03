BI: ВКС России применили новый боеприпас, способный изменить ход конфликта

«Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле», — сказано в статье.
Планирующая бомба ФАБ-3000 может оказаться крайне разрушительной для украинских военных. По данным издания, авиация ВС РФ сбрасывает снаряд вне зоны действия украинской ПВО, что делает его еще опаснее.
Институт изучения войны считает, что массированный запуск ФАБ-3000 со стороны российской армии может «нанести еще более масштабный ущерб украинским передовым позициям и критически важной инфраструктуре».
Впервые о применении ВС РФ фугасной авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО 20 июня сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Уточнялось, что целью стал временный пункт дислокации украинских военных в селе Липцы Харьковской области.
Массовое производство ФАБ-3000 возобновили в России в марте 2024 года. Эти снаряды падают с отклонением в несколько десятков метров, однако радиус сплошного поражения превышает 200 м, а осколки разлетаются на километры.