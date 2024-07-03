Группа молдаван и украинцев украла во Франции велосипедов на €1,8 млн

«Полиция и прокуратура расследуют дело о краже велосипедов во Франции начиная с 2021 года на сумму €1,8 млн, они были предназначены для продажи в Молдавии и на Украине. Во Франции задержано 12 граждан Молдавии и 3 украинца, обыски по этому делу начаты и в Молдавии — в Кишиневе, Кантемире и Кагуле. Под следствием в республике находится четверо подозреваемых, которые принимали участие в краже велосипедов», — говорится в сообщении на сайте полиции.