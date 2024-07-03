Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа молдаван и украинцев украла во Франции велосипедов на €1,8 млн

Под следствием в республике находится четверо подозреваемых, которые принимали участие в краже велосипедов.

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Полиция Молдавии проводит обыски в связи с задержанием во Франции 12 соотечественников, которых обвиняют в том, что они вместе со своими украинскими подельниками за три года украли велосипедов на €1,8 млн.

«Полиция и прокуратура расследуют дело о краже велосипедов во Франции начиная с 2021 года на сумму €1,8 млн, они были предназначены для продажи в Молдавии и на Украине. Во Франции задержано 12 граждан Молдавии и 3 украинца, обыски по этому делу начаты и в Молдавии — в Кишиневе, Кантемире и Кагуле. Под следствием в республике находится четверо подозреваемых, которые принимали участие в краже велосипедов», — говорится в сообщении на сайте полиции.

В нем отмечается, что подозреваемые похищали дорогостоящие велосипеды знаменитых мировых брендов.