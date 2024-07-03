МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска

Как следует из видео, российские силы в ночное время вели наблюдение за катерами, после чего по ним был открыт огонь. После попадания два катера ВСУ взорвались и загорелись.
В Минобороны добавили, что безэкипажные катера были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря.
Ранее в этот день мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. Позднее Минобороны РФ указало, что в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.
После атаки пострадали два коммерческих помещения и квартира, добавил Кравченко.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.