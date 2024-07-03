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В Казани на улице Дубравная образовалась огромная яма

Из под земли вырвались потоки воды.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Дубравная около дома № 43 образовалась огромная яма. В результате Из под земли вырвались потоки воды, сообщили очевидцы в соцсетях.

Речь идет об участке напротив реабилитационного центра «Восхождение». По периметру ямы установили лишь пластиковую сетку. Как отметили казанцы, миновать это ограждение детям не составляет труда. В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что на месте ведутся аварийные работы на самотечном коллекторе 1994 года постройки.

Напомним, Татарстан получит на ремонт коммунальной инфраструктуры четыре миллиарда рублей. Средства выделят в 2024 году.

ЖКХ