В Казани на улице Дубравная образовалась огромная яма

В Казани на улице Дубравная около дома № 43 образовалась огромная яма. В результате Из под земли вырвались потоки воды, сообщили очевидцы в соцсетях.
Речь идет об участке напротив реабилитационного центра «Восхождение». По периметру ямы установили лишь пластиковую сетку. Как отметили казанцы, миновать это ограждение детям не составляет труда. В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что на месте ведутся аварийные работы на самотечном коллекторе 1994 года постройки.
Напомним, Татарстан получит на ремонт коммунальной инфраструктуры четыре миллиарда рублей. Средства выделят в 2024 году.