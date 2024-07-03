В Казани на улице Дубравная образовалась огромная яма

Речь идет об участке напротив реабилитационного центра «Восхождение». По периметру ямы установили лишь пластиковую сетку. Как отметили казанцы, миновать это ограждение детям не составляет труда. В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что на месте ведутся аварийные работы на самотечном коллекторе 1994 года постройки.