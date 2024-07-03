Уже 63 верблюда убили каракурты в Атырауской области

«О результатах исследования будет сообщено дополнительно. В свою очередь владельцам животных рекомендуем воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, и оперативно сообщать о животных, у которых выявлены признаки заболевания. И строго соблюдать правила ухода за больным скотом. Это связано с тем, что применение ветеринарных процедур в экстренной форме после укуса ядовитого насекомого является самым основным способом уберечь скот от смерти», — сообщили в Управлении сельского хозяйства Атырауской области.