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Стали известны подробности ДТП, в котором пострадали российские туристы в Турции

В ДТП с участием автобуса, который вез российских и белорусских туристов в аэропорт Антальи, пострадало более 20 человек, сообщает SHOT.

Как пишет издание Haberler, 3 июля рано утром в районе турецкого города Манавгат микроавтобус с россиянами и белорусами направлялся из одного из отелей в аэропорт Антальи. Но по дороге по непонятным причинам врезался в бетонный столб. Местные журналисты утверждают, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в больнице, куда его доставила скорая.

Сообщается также, что из 20 пассажиров семеро были дети. Все получили ранения различной степени тяжести. Среди них 16 граждан России и четверо — Беларуси.

Как сообщает газета «Джумхуриет», полиция начала расследование причин и обстоятельств происшествия. По некоторым предположениям, водитель просто заснул за рулем.