Стали известны подробности ДТП, в котором пострадали российские туристы в Турции

Как пишет издание Haberler, 3 июля рано утром в районе турецкого города Манавгат микроавтобус с россиянами и белорусами направлялся из одного из отелей в аэропорт Антальи. Но по дороге по непонятным причинам врезался в бетонный столб. Местные журналисты утверждают, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в больнице, куда его доставила скорая.