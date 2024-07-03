Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие

«С помощью FPV-дронов враг совершил нападение на хлебопекарню в Алешках, из-за чего здание получило повреждения. При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди-операторы БПЛА стали охотиться… Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице» , — написал Сальдо.
Сильно пострадало единственное предприятие, которое производит хлебобулочные изделия для жителей города, отметил он.
«Безусловно, это теракт и гнусное военное преступление. Своими действиями враг явно хочет показать нам, что гражданских лиц для него не существует и он готов на любое варварство», — добавил губернатор.
Он предупредил жителей об опасности повторных атак врага.