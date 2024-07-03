Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские войска нанесли удары по хлебопекарне в Алешках, есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары с использованием FPV-дронов по хлебопекарне в Алешках Херсонской области, в результате погибли двое рабочих и ранена женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«С помощью FPV-дронов враг совершил нападение на хлебопекарню в Алешках, из-за чего здание получило повреждения. При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди-операторы БПЛА стали охотиться… Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице» , — написал Сальдо.

Сильно пострадало единственное предприятие, которое производит хлебобулочные изделия для жителей города, отметил он.

«Безусловно, это теракт и гнусное военное преступление. Своими действиями враг явно хочет показать нам, что гражданских лиц для него не существует и он готов на любое варварство», — добавил губернатор.

Он предупредил жителей об опасности повторных атак врага.