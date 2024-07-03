Минчанин устроил драку с барменами в заведении на пр. Победителей

Между ними случился словесный конфликт. Обвиняемый решил, что его спутницу оскорбили, и направился на второй этаж в поисках директора. Там он увидел спавшего на диване гражданина, второго бармена, разбудил его и поинтересовался, является ли он владельцем заведения, и, не дождавшись вразумительного ответа, стал избивать незнакомца. На шум прибежала бармен и попыталась оттянуть злоумышленника от коллеги, но дебошир дважды ударил ее в голову. Разнять мужчин помогли два посетителя заведения, которые также вызвали милицию.