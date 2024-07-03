Минчанин устроил драку с барменами в заведении на пр. Победителей

В ту ночь фигурант гулял по городу с бывшей супругой. Под утро они зашли в бар на пр. Победителей, сделали заказ. Женщина была выпившей, вела себя вызывающе, несколько раз просила девушку-бармена включить определенную музыкальную композицию, но та постоянно отказывала.
Между ними случился словесный конфликт. Обвиняемый решил, что его спутницу оскорбили, и направился на второй этаж в поисках директора. Там он увидел спавшего на диване гражданина, второго бармена, разбудил его и поинтересовался, является ли он владельцем заведения, и, не дождавшись вразумительного ответа, стал избивать незнакомца. На шум прибежала бармен и попыталась оттянуть злоумышленника от коллеги, но дебошир дважды ударил ее в голову. Разнять мужчин помогли два посетителя заведения, которые также вызвали милицию.
В отношении возмутителя спокойствия возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся, перед потерпевшими извинился и выплатил им компенсацию причиненного морального вреда в размере 600 рублей.
— Обвиняемый работает приемщиком заказов в частной компании, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ему предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, совершенных повторно, связанных с сопротивлением лицу, пресекавшему хулиганские действия (злостном хулиганстве), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до 6 лет лишения свободы.
Обвиняемый от дачи показаний отказался. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.