В суд направлено дело калининградца, сбившего двух девочек

25 июля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел чужим автомобилем и совершил удар по автомобилю знакомых. После этого мужчина продолжил движение и допустил наезд на двух детей на обочине 10 и 12 лет, в результате чего одна из девочек скончалась, а второй — причинены ссадины и ушибы. Уголовное дело направлено в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинение утвердил первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин.