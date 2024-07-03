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В суд направлено дело калининградца, сбившего двух девочек

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело против 31-летнего жителя Гусевского района, который обвиняется в угоне, умышленном повреждении чужого имущества, нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: AP 2023

25 июля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел чужим автомобилем и совершил удар по автомобилю знакомых. После этого мужчина продолжил движение и допустил наезд на двух детей на обочине 10 и 12 лет, в результате чего одна из девочек скончалась, а второй — причинены ссадины и ушибы. Уголовное дело направлено в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинение утвердил первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин.