В Нижегородской области задержали 18 членов экстремисткой организации

Четверо наиболее активных членов группы отправлены в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.
У участников группы изъяты банковские карты, компьютеры, большое количество религиозной литературы.
Также в Астраханской области задержан и помещен в ИВС предполагаемый лидер ячейки. В его квартире обнаружена большая сумма денег, в том числе иностранная валюта, эквивалентная 1,5 млн руб. Также найдены банковские и сим-карты, ноутбуки и мобильные телефоны.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела об участии в экстремистской организации. Им может грозить до шести лет лишения свободы.