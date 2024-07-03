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В Нижегородской области задержали 18 членов экстремисткой организации

Сотрудники нижегородской полиции задержали в Нижегородской области 18 участников запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Источник: Коммерсантъ

Четверо наиболее активных членов группы отправлены в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

У участников группы изъяты банковские карты, компьютеры, большое количество религиозной литературы.

Также в Астраханской области задержан и помещен в ИВС предполагаемый лидер ячейки. В его квартире обнаружена большая сумма денег, в том числе иностранная валюта, эквивалентная 1,5 млн руб. Также найдены банковские и сим-карты, ноутбуки и мобильные телефоны.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела об участии в экстремистской организации. Им может грозить до шести лет лишения свободы.