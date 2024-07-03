В Нижегородской области задержали 18 членов экстремисткой организации

Также в Астраханской области задержан и помещен в ИВС предполагаемый лидер ячейки. В его квартире обнаружена большая сумма денег, в том числе иностранная валюта, эквивалентная 1,5 млн руб. Также найдены банковские и сим-карты, ноутбуки и мобильные телефоны.