Под Волгоградом Росгвардия задержала опасного беглого преступника

Сотрудники Росгвардии задержали в Волгоградской области опасного беглого преступника, который находился в федеральном розыске. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ранее 29-летний мужчина сильно избил жителя, нанеся тяжкие телесные увечья. Фигуранту удавалось скрываться, однако его вовремя изолировали от общества и доставили в отдел полиции.