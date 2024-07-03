Под Волгоградом Росгвардия задержала опасного беглого преступника

Сотрудники Росгвардии задержали в Волгоградской области опасного беглого преступника, который находился в федеральном розыске. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ранее 29-летний мужчина сильно избил жителя, нанеся тяжкие телесные увечья. Фигуранту удавалось скрываться, однако его вовремя изолировали от общества и доставили в отдел полиции.
Также за минувшие сутки росгвардейцы задержали в Советском районе Волгограда 22-летнего вора, который совершил кражу предметов личной гигиены в супермаркете. В Жирновске бойцы поймали 35-летнюю женщину, укравшую из квартиры знакомой 8 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовные дела.