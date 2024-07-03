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Под Волгоградом Росгвардия задержала опасного беглого преступника

В Волжском задержали преступника, находящегося в федеральном розыске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Росгвардии задержали в Волгоградской области опасного беглого преступника, который находился в федеральном розыске. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ранее 29-летний мужчина сильно избил жителя, нанеся тяжкие телесные увечья. Фигуранту удавалось скрываться, однако его вовремя изолировали от общества и доставили в отдел полиции.

Также за минувшие сутки росгвардейцы задержали в Советском районе Волгограда 22-летнего вора, который совершил кражу предметов личной гигиены в супермаркете. В Жирновске бойцы поймали 35-летнюю женщину, укравшую из квартиры знакомой 8 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела.