ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре

Противник потерял в этих боях примерно 450 человек убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, и десять пикапов, САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, одно американское орудие М119, две станции РЭБ «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.