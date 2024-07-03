Два ребенка пострадали в ДТП в Мядельском районе

Авария произошла 2 июля около 20.30 на 19-м км автодороги Н9230 Бояры — Кривичи — Костеневичи в Мядельском районе. За рулем Mitsubishi Padgero находилась 32-летняя жительница Жодино. Автомобиль направлялся со стороны деревни Новые Габы в направлении горпоселка Кривичи.



Водитель неправильно выбрала скорость, на закруглении дороги влево она не справилась с управлением. В итоге машина слетела в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.



Травмы в результате аварии получили пассажиры — пятилетний и годовалый мальчики. Детей госпитализировали.



Известно, что старший ребенок находился на заднем сидении авто без детского удерживающего устройства.



Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными на дороге, обдумывать каждый маневр за рулем, при этом выбирать безопасную скорость движения. Обязательно водителям следует пристегиваться самим и думать о безопасности пассажиров, особенно детей.