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МИД: граждане Беларуси в аварии в Турции не пострадали

Граждане Беларуси не пострадали в результате аварии, произошедшей в Анталье 3 июля, сообщает БелТА.

Источник: Nehir Haber

Граждане Беларуси не пострадали в результате аварии, произошедшей в Анталье 3 июля, сообщает БелТА со ссылкой на белорусский МИД.

Внешнеполитическое ведомство исходит из данных, полученных от правоохранительных органов Турции.

Ранее в МИД заявили, что обращений от белорусов в посольство не поступало.

Как сообщалось, ДТП произошло рано утром. Микроавтобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. При въезде на развязку кольцевой дороги Манавгата микроавтобус врезался в бетонный столб. Турецкие СМИ сообщают, что водитель скончался в больнице.

Ассоциация туроператоров России, сославшись на данные туроператоров и страховой компании, уточняет, что всего в автобусе ехали 18 россиян и семеро граждан Беларуси.

Жертв среди туристов в результате ДТП нет. В больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали.

По данным туроператора, 5 человек, не получивших травм в результате ДТП (трое белорусских граждан и двое россиян), успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая обещает обеспечить компенсацию проживания до возвращения и вылет домой. Туроператор оказывает содействие в подборе вариантов.