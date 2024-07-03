МИД: граждане Беларуси в аварии в Турции не пострадали

Граждане Беларуси не пострадали в результате аварии, произошедшей в Анталье 3 июля, сообщает БелТА со ссылкой на белорусский МИД.
Внешнеполитическое ведомство исходит из данных, полученных от правоохранительных органов Турции.
Ранее в МИД заявили, что обращений от белорусов в посольство не поступало.
Как сообщалось, ДТП произошло рано утром. Микроавтобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. При въезде на развязку кольцевой дороги Манавгата микроавтобус врезался в бетонный столб. Турецкие СМИ сообщают, что водитель скончался в больнице.
Ассоциация туроператоров России, сославшись на данные туроператоров и страховой компании, уточняет, что всего в автобусе ехали 18 россиян и семеро граждан Беларуси.
Жертв среди туристов в результате ДТП нет. В больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали.
По данным туроператора, 5 человек, не получивших травм в результате ДТП (трое белорусских граждан и двое россиян), успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая обещает обеспечить компенсацию проживания до возвращения и вылет домой. Туроператор оказывает содействие в подборе вариантов.