МИД: граждане Беларуси в аварии в Турции не пострадали

По данным туроператора, 5 человек, не получивших травм в результате ДТП (трое белорусских граждан и двое россиян), успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая обещает обеспечить компенсацию проживания до возвращения и вылет домой. Туроператор оказывает содействие в подборе вариантов.