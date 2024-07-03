Подразделения «Центра» за сутки уничтожили до 420 солдат ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.