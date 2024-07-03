В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился восьмиклассник

Собчак поблагодарила правоохранительные органы за работу по предотвращению покушения, «если все это правда». Симоньян, в свою очередь, сообщила, что она «привыкла жить с ощущением зайца в поле», и выразила сожаление по поводу того, что среди подозреваемых оказался 18-летний молодой человек, но не уточнила, о ком идет речь. В «Параграф88» заявляли «Осторожно, новости», что не готовили покушений на журналисток. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключал причастность СБУ к произошедшему. По его словам, Собчак и Симоньян «абсолютно точно ни на что не влияют» и «не нужны» Киеву.