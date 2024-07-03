ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах», — говорится в сообщении.