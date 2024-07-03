Электрика убило током в Воронежской области

Двоих бывших сотрудников воронежского предприятия — электромонтера и электромеханика организации — обвиняют в смерти рабочего, который погиб от удара током. Трагедия произошла в рабочем поселке Новохоперский в апреле 2023 года. Следствие считает, что обвиняемые ненадлежащим образом исполнили возложенные на них служебные обязанности.



Об этом в среду, 3 июля, рассказали в СУ СК по Воронежской области.



Рабочий погиб, когда зачищал от ржавчины поверхность шкафа ячейки распределительного устройства, находившегося под напряжением. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



РИА «Воронеж» писало, что за год до этого, в мае 2022-го, в Новохоперском районе произошел похожий случай: 27-летний электрослесарь пятого разряда получил смертельный удар током, когда монтировал крышки на электрические лотки. В смерти сотрудника обвинили 52-летнего мастера участка.